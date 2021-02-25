Адвокат сообщил, что Навального этапировали из «Матросской Тишины»

Адвокат Вадим Кобзев, который представляет интересы блогера Алексея Навального, сообщил, что его клиента этапировали из СИЗО-1 ФСИН России «Матросская Тишина». Об этом он написал у себя в Twitter.

Ольга Михайлова, которая также является адвокатом Навального, рассказала ТАСС, что сторону его защиты не уведомили, в какое именно учреждение был отправлен блогер.

«Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам», — сказала юрист.

Михайлова отметила, что такое поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.

Ранее адвокат рассказала, в каких условиях содержится Навальный в СИЗО.

2 февраля суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима, но учел срок домашнего ареста.

20 февраля Мировой суд Бабушкинского района Москвы назначил Навальному штраф в размере 850 тыс. руб. и признал виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.