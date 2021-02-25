В Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на метеобюро Москвы.

Так, за сутки выпало 9 мм осадков. Высота снежного покрова в столице увеличилась до 57 см.

«Данные получены в 9.00 с главной метеостанции на ВДНХ», — уточнили в метеобюро.

Месячная норма осадков для февраля в Москве — 36 мм.

Ранее жителей столицы предупредили о ледяном дожде в четверг.