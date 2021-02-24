Власти Чехии предупредили о приближающейся из-за COVID-19 катастрофе

Премьер Чехии Андрей Бабиш предупредил об ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране является чрезвычайно серьезной: «Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было». По его словам, число новых случаев СOVID-19, а также статистика госпитализаций «драматически растет».

Премьер добавил, что меры по «предотвращению катастрофы» обсуждаются как на уровне кабмина, так и с медиками, оппозицией и профсоюзами.

Бабиш подчеркнул, что чешские власти пока не рассматривают вопрос о возобновлении занятий в школах.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,7 млн заболевших, свыше 88,3 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. Ранее жителей Чехии обязали носить респираторы или по две маски сразу. Кроме того, власти страны ввели режим ЧС на фоне продолжающейся пандемии.