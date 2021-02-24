Египет зарегистрировал вакцину «Спутник V»
Анна Светлова
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Управление Египта по лекарствам (Egyptian Drug Authority) зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Отмечается, что регистрация препарата была произведена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Таким образом, Египет стал 35-й страной в мире, одобрившей использование вакцины «Спутник V».
Применение российской вакцины ранее уже одобрили в Белоруссии, Венесуэле, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Казахстане, Узбекистане и других странах.
Ранее сообщалось, что в Сан-Марино прибыла первая партия «Спутника V».
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