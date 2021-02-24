Вертолет совершил вынужденную посадку в тундре в Красноярском крае

В Красноярском крае вертолет с 16 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в тундре на севере Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на начальника регионального координационного центра поиска и спасения Виктора Дрегера.

Он рассказал, что вертолет Ми-8 авиакомпании «НорильскАвиа» осуществлял полет по нефтепроводу. По словам Дрегера, на борту было три члена экипажа, 16 пассажиров и около 500 кг груза.

Собеседник агентства отметил, что посадку летательный аппарат выполнил благополучно.

Ранее летевший из Москвы в Магнитогорск самолет экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за трещин в лобовом стекле.