Пожар начался после взрыва на магистральном газопроводе в Оренбуржье

Пожар начался после взрыва на магистральном газопроводе «Союз» в Оренбургской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«Произошел порыв магистрального газопровода с последующим возгоранием», – заявили в ведомстве.

По данным источника агентства в экстренных службах, на газопроводе наблюдается факельное горение.

23 февраля на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв. По данным МЧС, никто не пострадал.

После взрыва Россия приостановила транзит газа в Казахстан, ситуация находится на контроле российского Министерства энергетики.