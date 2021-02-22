Посол Италии убит при нападении на конвой в ДР Конго

Посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио был убит в результате нападения на конвой. Об этом сообщается на странице итальянского МИД в Facebook.

»Министерство иностранных дел с глубокой болью подтверждает гибель сегодня в Гоме посла Италии в Демократической Республике Конго Луки Аттаназио и солдата корпуса карабинеров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава диппредставительства и солдат ехали на автомобиле миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в африканской стране.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо выразил соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что будет сделано все возможное для выяснения обстоятельств произошедшего и установления личностей преступников.