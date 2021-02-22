Генсек ООН: пандемия негативно повлияла на ситуацию с правами человека

В период пандемии резко выросло число нарушений прав человека в мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш в ходе выступления на открытии 46-й сессии Совета по правам человека ООН в Женеве в понедельник, 22 февраля, передает РИА «Новости».

«Пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер нашей человеческой семьи и всего спектра прав человека — гражданских, культурных, экономических, политических и социальных», — отметил он.

По словам генсека, коронавирус негативно повлиял на существовавшие до этого расхождения, уязвимость и неравенство, а также привел к появлению новых проблем, в том числе в области прав человека.

Он отметил, что лишение работы, увеличение долгов и резкое снижение доходов кардинально изменили жизнь сотен миллионов семей. Последствия пандемии больше всего сказались на женщинах, меньшинствах, лицах с инвалидностью, пожилых людях, беженцах, мигрантах и коренных народах.

Гутерриш также добавил, что под предлогом пандемии власти в ряде государств прибегают к силовым мерам в области безопасности и чрезвычайным мерам для подавления инакомыслия, а также принуждают независимую прессу молчать.

Ранее генсек ООН призвал страны мира проявить «вакцинную солидарность» и избавиться от «вакцинного национализма».