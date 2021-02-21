Спасатели отправились на помощь потерявшему ход в Баренцевом море траулеру

Спасательный морской буксир М-0631 «Мурманрыба» отправился к траулеру Polaris, у которого отказал двигатель в Баренцевом море. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Сейчас «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ (Северный ЭО АСР) следует в район полуострова Рыбачий, где находится траулер, подавший сигнал бедствия, чтобы взять его на буксир и привести в порт», — говорится в сообщении.

Судно, по предварительным данным, принадлежит компании Nord West float, отмечается в сообщении.

Ранее у малого траулера Polaris, на борту которого находятся 10 человек, в районе полуострова Рыбачий отказал двигатель.