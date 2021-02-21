У траулера в Баренцевом море отказал двигатель

У малого траулера Polaris, на борту которого находятся 10 человек, в районе полуострова Рыбачий отказал двигатель. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

«Поступило сообщение о том, что судно Polaris потеряло ход в акватории Баренцева моря в районе полуострова Рыбачий Мурманской области, у него произошел отказ основного двигателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что люди на борту траулера находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области.