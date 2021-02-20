СК: в здании цеха фабрики в Норильске перед обрушением были найдены дефекты
При обследовании здания галереи дробильного цеха Норильского обогатительной фабрики специалисты обнаружили дефекты, которые ремонтировались. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
«Ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО «Норильскникельремонт» приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий галереи», — говорится в сообщении.
По данным СК, под завалами могут находится восемь человек, двое спаслись самостоятельно. Четверых пострадавших достали спасатели, один из которых позже скончался в машине «скорой». Еще одного нашли под завалами мертвым.
Как сообщалось, сообщалось, что в момент обрушения здания и примыкающей к нему пешеходной галереи на Норильской обогатительной фабрике проводились ремонтные работы по усилению конструкций.
Ранее в Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. Сообщалось, что под завалами могут оставаться два человека. Площадь обрушения составила порядка 1 тыс. кв. м.