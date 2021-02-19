Из-за антикремлевских взглядов хоккеиста Артемия Панарина не многие на Западе знают о «скелетах» в его шкафу, пишет издание The Greanville Post.

«Когда речь идет о сексуальном насилии, «культура отмены» становится очень интенсивной. Движение «#MeToo» положило конец карьере многих знаменитостей-мужчин, которые, как утверждается, плохо обращались с женщинами. Многие утверждали, что они невиновны, но массы в социальных сетях действуют по правилу «верь женщинам», и само обвинение считается доказательством вины», — пишет издание.

В то же время можно заметить, что ключевым союзникам внешней политики США каким-то образом удается уворачиваться от пули за пулей. Прекрасный пример — звезда хоккея Артемий Панарин, считает автор публикации.

Панарин, например, не фанат других рас и публично заявил, что единственное, чего он никогда не сможет сделать, — это заняться сексом с чернокожей женщиной.

Как сообщала телекомпания NBC, он был вынужден извиниться за неприятие всех женщин определенной расы, но, как пишет The Greanville Post, его «темное прошлое» на этом не заканчивается.

«В 2011 году Панарина привлекли к уголовной ответственности в Латвии за нападение на девушку. Он несколько раз ударил 18-летнюю жертву за отказ заняться с ним сексом, а затем попытался изнасиловать ее. К счастью, его вовремя остановила полиция», — пишут «Дни.ру».

Андрей Назаров, еще одна звезда российского хоккея и бывший тренер Панарина, говорит, что единственная причина, по которой обвинения были сняты, — это взятки. Назаров заявил российским СМИ: «Я должен был спасти Артемия, иначе он был бы привлечен к уголовной ответственности по всей строгости закона… Артемия пришлось спасать за взятку».

«Знаменитости в Соединенных Штатах были «повержены», и их карьера была разрушена за гораздо меньшую цену. Однако, похоже, Панарин не опасается, что с ним такое случится. Вместо того, чтобы публично позорить его карьеру, он получил контракт на 81,5 млн долларов на 7 лет с хоккейной командой «Нью-Йорк Рейнджерс», без возмущения, без резких обвинений, только с похвалой за его антироссийскую позицию», — пишет издание.