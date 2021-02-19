Тела четырех детей и женщины нашли на месте пожара в Кирове

Четверо детей и женщина погибли при пожаре в деревянном четырехквартирном жилом доме в Кирове, сообщили СУ СКР по Кировской области.

Пожар произошел около 00.46 по адресу улица Бородулина, 38. Прибывшие на место пожарные обнаружили на месте возгорания тело женщины 1973 года рождения, а также четырех несовершеннолетних.

В настоящее время следователи работают на месте случившегося и опрашивают свидетелей. Следственные органы СК по региону возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России — (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ход расследования дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления.

Ранее в жилом доме в Новой Москве произошел пожар, жертвами которого также стали двое детей.