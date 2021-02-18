Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины «Спутник Лайт»
Международные клинические исследования однофазной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» стартовали в Москве в четверг, 18 февраля. Об этом этом сообщается на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.
По словам градоначальника, это препарат должен устранить основной недостаток другой вакцины от коронавируса «Спутника V» — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель.
Собянин отметил, что для вакцинации «Спутником Лайт» необходим лишь один визит в поликлинику. При этом иммунитет начнет формироваться через неделю и достигнет максимума спустя четыре недели после прививки.
Отмечается, что соответствующую вакцину уже получили 600 тысяч москвичей.
Ранее сообщалось, что Минздрав разрешил третью фазу клинических испытаний «Спутника Лайт».