ВОЗ сообщила о расширении географии распространения новых штаммов COVID-19

Выявленный в Великобритании более заразный штамм коронавируса (VOC 202012/01) был выявлен еще в восьми странах. Об этом говорится в еженедельном информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечает ВОЗ, уже 94 страны сообщили о завозных случаях заболевания, вызванного этим вариантом COVID-19. При этом «местная передача» данного штамма была зафиксирована в 47 государствах.

В организации также сообщили, что расширилась география распространения штаммов, которые были зарегистрированы в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1). За прошлую неделю 501Y.V2 обнаружили еще в двух странах, а P.1 — в шести. Таким образом, штамм из ЮАР уже распространился в 46 государствах, а из Бразилии и Японии в 21.