Московские врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за ночь

В столице врачи смогли спасти 47-летнего мужчину, перенесшего пять клинических смертей за одну ночь, сообщает комплекс социального развития столицы.

Мужчина вызвал скорую помощь, когда почувствовать сильную боль в сердце. Приехавшие медики констатировали у него первую клиническую смерть. Вторая и третья клиническая смерть пациента произошли по дороге в больницу, однако врачам удавалось реанимировать человека. Еще одна клиническая смерть наступила сразу после госпитализации в больницу Виноградова. В пятый раз мужчина перестал дышать на операционном столе, но медики вновь помогли ему.

«Медикам снова удалось вернуть его к жизни и успешно завершить операцию — они открыли артерию, которая снабжает кровью сердце, и установили в нее специальный тент», — говорится в сообщении.

По последним данным, мужчина, переживший пять клинических смертей, уже идет на поправку.