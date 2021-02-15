Свыше 332 тыс. случаев коронавируса выявили в мире за сутки

За последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 332 тыс. новых случаев коронавируса.

Больше половины новых заболевших выявили в Северной и Южной Америке — 173 109, на втором месте Европа с 92 634, на третьем Юго-Восточная Азия — 26 949.

Всего в настоящее время в организацию поступили сведения о 108 579 352 инфицированных и 2 396 408 умерших (+9 691 за 24 часа). За прошедший день в РФ выявлено 14 185 новых случаев коронавируса, вылечились 15 194 пациента, скончались 430.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Ранее ученые заявили о «крайне низкой» вероятности заразиться COVID-19 от кошек и собак.