Для московских больниц закупили новейшие компьютерные томографы

В российской столице в рамках программы закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла приобретены 14 новейших томографов на 256 срезов, заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В городе сегодня делается все возможное, чтобы жителям столицы были доступны лучшие из существующих в мире технологии диагностики и лечения», — подчеркнула она.

«Закупки медицинского оборудования по контрактам жизненного цикла позволяют нам получать технику напрямую у ее производителей и обеспечить бесперебойную работу даже при максимальной загрузке на протяжении длительного времени. А это означает, что жизненно важные обследования для пациентов будут проводиться в кратчайшие сроки и с максимальной эффективностью», — отметила Ракова.

По ее словам уже заключены договоры в рамках контрактов жизненного цикла на поставку 14 компьютерных томографов на 256 срезов в 2021-23 годах, при этом в текущем году один из таких аппаратов будет запущен в городской клинической онкологической больнице №1.

«Возможности нового оборудования позволят поднять на качественно иной уровень диагностику различных заболеваний, в том числе – онкологических», – отметила вице-мэр.

Таким образом, общее количество новых томографов, которые уже закуплены по контрактам жизненного цикла, достигло 146 единиц.

Как известно, КТ позволяет получить послойное изображение органа или ткани. Чем больше срезов может сделать томограф за один оборот рентгеновской трубки, тем больше диагностической информации можно получить за одно обследование. Это позволяет сократить время исследования и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациентов.

Многосрезовые КТ позволяют проводить качественные и неинвазивные исследования сердца и сосудов для ранней диагностики атеросклероза, обоснованно направлять пациентов на хирургическое лечение и корректировать медикаментозную терапию. Быстрый и информативный онкоскрининг позволяет диагностировать ранние стадии рака, своевременно назначать специализированное лечение.

По контрактам жизненного цикла производитель обязан обеспечить не только работоспособность оборудования от момента установки и до истечения гарантийного срока эксплуатации, но и провести необходимое обучение персонала.