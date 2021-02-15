Кремль: Россия не оставит без помощи русскоязычное население Донбасса
Анна Светлова
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Россия продолжит помогать русскоязычному населению Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 15 февраля.
«Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, — сказал он.
При этом представитель Кремля добавил, что, кроме России, этого делать некому.
Накануне, 14 февраля, президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс.
close