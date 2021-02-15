Россия первой в мире зарегистрировала тест-систему на «британский» штамм коронавируса

В России разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для обнаружения «британского» штамма коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт Роспотребнадзора.

Отмечается, что Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал тест-систему «на выявление мутации коронавируса N501Y (так называемого британского штамма) — набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT».

Как сообщили в ведомстве, такая система является первой в мире, а испытания на клинических образцах штамма продемонстрировали высокую точность.