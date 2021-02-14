В Мьянме почти полностью отключили интернет. Об этом сообщает организация NetBlocks, анализирующая работу интернета.

Согласно сообщению, в стране с 21.30 мск было зафиксировано «почти полное отключение интернета», доступ в сеть упал до 14%.

«Выглядит так, будто генералы объявили войну народу Мьянмы: ночные рейды, число задержаний растет, все больше лишений прав, очередное отключение интернета, военные колонны входят в населенные пункты. Это говорит об отчаянии. Генералы, внимание: вы понесете ответственность», — написал в Twitter cпецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Томас Эндрюс.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.