В Белоруссии задержали около 20 «псевдоспортсменов»
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Белоруссии задержали 19 человек, планировавших «под видом катания на лыжах» провести несанкционированный митинг. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в своем Telegram-канале.
Задержание произошло в деревне под белорусским городом Молодечно.
«Там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (бело-красно-белой символики — прим. ред.)... Псевдоспортсмены задержаны», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у задержанных обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка и бело-красно-белые зонтики.
Ранее стало известно, что милиция задержала почти 70 человек под Минском.
close