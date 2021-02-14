В Белоруссии задержали около 20 «псевдоспортсменов»

В Белоруссии задержали 19 человек, планировавших «под видом катания на лыжах» провести несанкционированный митинг. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны в своем Telegram-канале.

Задержание произошло в деревне под белорусским городом Молодечно.

«Там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (бело-красно-белой символики — прим. ред.)... Псевдоспортсмены задержаны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанных обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка и бело-красно-белые зонтики.

Ранее стало известно, что милиция задержала почти 70 человек под Минском.