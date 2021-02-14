День всех влюбленных отмечают практически по всей России

В День всех влюбленных 14 февраля в регионах России проходят различные праздничные мероприятия, посвященные празднику.

Так, в Приамурье активисты создали традиционную ледовую открытку на льду реки Зея, уже ставшей традицией для региона.

«Подобным образом амурская молодежь сможет продолжить и распространить в массы эту добрую и сказочную зимнюю традицию – рисовать открытки на льду», – рассказал заместитель председателя Молодежного правительства Амурской области Евгений Мулявко.

В Оренбурге влюбленные пары приняли участие в акции «Люблю в Оренбурге» в Instagram, размещенные фото с любимыми окажутся на одном из светодиодных экранов города.

В Республике Саха в этнографическом комплексе прошло парное катание на собачьих упряжках. А жителям Биробиджана показали красочную мультимедийную проекцию «С днем влюбленных!» на фасаде областной филармонии.

В Челябинске парам дарят второй билет на каток, а по всему городу работают праздничные фотозоны, где можно сделать романтические фотографии.

В Казани у Кремля ко Дню влюбленных нарисовали триколор в виде сердца. Рисунок на снегу выполнили экологически чистой краской. В Нижнем Новгороде в День Валентина проходит акция, в рамках которой горожанам раздают воздушные шары в виде сердец.

В Санкт-Петербурге добровольцы дарят случайным прохожим цветы и открытки. В Москве станцию метро «Люблино» на сутки переименовали в честь праздника. «Сегодня на всех наших станциях — атмосфера любви. И она оставила свой след даже на схеме метро.

Приложение «Метро Москвы» поможет проложить оптимальный маршрут до станции «Влюблино», а специальные указатели — найти правильную дверь», — сообщил столичный дептранс.