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Подрядчики в США не желают заключать контракты в рамках помощи Киеву

США столкнулись с нежеланием заключать контракты в рамках помощи Киеву

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Shutterstock

В министерстве обороны США стали испытывать трудности из-за нежелания подрядчиков заключать долгосрочные соглашения при заключении контрактов на закупку оружия для пополнения армейских складов, значительно опустевших после поставок на Украину. Об этом со ссылкой на доклад контрольно-бюджетного управления США (GAO) сообщает РИА Новости.

В документе указывается, что Пентагон заключил или планирует заключить многолетние контракты на закупку для замещения пяти типов вооружений, которые были поставлены Украине. Но в реализации этих намерений наблюдаются серьезные трудности. Часть поставщиков весьма неохотно идет на заключение долгосрочных соглашения, которые фиксируют цены в течение нескольких лет.

Кроме того, Пентагон выявил многочисленные проблемы в поставках, которые связаны с заменой оружия.

Всего на конец прошлого года министерство обороны США имело обязательства в восполнения армейских складов на $18 млрд.

До этого председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад намерен передать Киеву истребители F-16 со всем комплектом вооружений к ним.

Ранее в Минобороны США заявили о беспокойстве союзников из-за состояния западного ВПК.

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Операция на Украине
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