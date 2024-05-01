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Израиль готов направить делегацию в Каир для обсуждения прекращения огня в секторе Газа

WSJ: Израиль готов направить делегацию в Каир для переговоров по заложникам

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Израиль готов в ближайшие дни направить делегацию в Каир для переговоров по прекращению огня и сделке по обмену заложниками с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и египетских чиновников.

Египетские чиновники рассказали изданию, что глава разведки «Моссад» Давид Барнеа рассматривает возможность поездки в столицу Египта на этой неделе после того, как арабские посредники представили ХАМАС сделку по освобождению из их плена заложников в обмен на паузу в боевых действиях.

По словам израильского чиновника, страна может направить свою делегацию в зависимости от «развития событий на переговорах».

США также обсуждают с израильскими чиновниками, как Израиль планирует снизить риск для гражданского населения сектора Газа, если наступление израильской армии на город Рафах продолжится. Американские чиновники заявили WSJ, что план Израиля по защите гражданских «нуждается в дополнительной доработке».

До этого в ВОЗ назвали возможное вторжение Израиля в Рафах гуманитарной катастрофой.

Ранее Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в секторе Газа.

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