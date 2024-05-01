В Воронежской области сбили два беспилотника

Российские войска обнаружили и сбили два беспилотника в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа», — написал он.

По предварительным данным, отметил губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Гусев добавил, что ранее объявленный режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Позже губернатор сообщил, что еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. В результате падения обломков никто не пострадал, но были выбиты стекла в строящемся доме.

Вечером 30 апреля министерство обороны РФ сообщило, что системы противовоздушной обороны сбили украинский дрон в небе над Белгородской областью.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что на территории сельскохозяйственного предприятия Белгородского района беспилотник ВСУ атаковал «Газель».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.