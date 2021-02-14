Власти Кузбасса приостановили работу шахты, где погиб рабочий

В Кемеровской области приостановили работу шахты «Юбилейная», где погиб рабочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство угольной промышленности региона.

«Работа шахты на данный момент приостановлена», — заявили в ведомстве.

В ночь на 14 февраля в шахте произошло обрушение горной породы во время производства работ. На момент ЧП под землей находились 98 человек, один из горняков погиб. По факту произошедшего СК организовал доследственную проверку.