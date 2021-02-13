В Москве нынешний день стал вторым самым снежным за 142 года
Карина Казанцева
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Нынешний день, 13 января, стал вторым самым снежным за 142 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.
По его словам, высота сугробов достигла 58-59 см.
«Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена», — сказал Вильфанд.
Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. Ожидается, что снегопад закончится к полуночи субботы. Власти заявили, что Москву очистят от снега за пять суток.
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