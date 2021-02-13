В Москве нынешний день стал вторым самым снежным за 142 года

Нынешний день, 13 января, стал вторым самым снежным за 142 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, высота сугробов достигла 58-59 см.

«Новый рекорд все-таки не установлен. Завтра утром будут точные данные по сегодняшнему дню, но 60-сантиметровая отметка, рекордная высота, не превзойдена», — сказал Вильфанд.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. Ожидается, что снегопад закончится к полуночи субботы. Власти заявили, что Москву очистят от снега за пять суток.