Женщина упала в ущелье на туристической тропе в Пермском крае

Жительница Тюмени упала в ущелье при прохождении туристического маршрута на Усьвинских столбах в Пермском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства безопасности края.

«В Единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о том, что в поселке Усьва Чусовского городского округа на Усьвинских столбах при прохождении туристического маршрута женщина 1982 года рождения упала в ущелье», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на место выехали спасатели со специальным снаряжением, а также экстренные службы. По предварительным данным, женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.