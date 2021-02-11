В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о домогательствах учителя к школьнице

В Санкт-Петербурге расследуют уголовное дело о домогательствах 61-летнего учителя к школьнице. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК.

«По данным следствия, подозреваемый, находясь в помещении указанного учебного заведения, во время проведения дополнительных занятий неоднократно совершал в отношении школьницы развратные действия», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).