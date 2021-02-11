Иммунолог дал совет избежавшим заражения COVID-19

Коллективный иммунитет не спасет от заражения коронавирусом людей, которые еще не переболели и не хотят проходить вакцинацию, предупредил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

«Коллективный иммунитет на индивидуального человека не действует никак. Если у человека иммунитета нет, и он попадает в контакт, соответственно, он рискует заболеть», – рассказал эксперт.

Он посоветовал избежавшим заражения и еще не привившимся от коронавируса соблюдать меры безопасности.

«Если человек не заразился, значит, он делал все правильно и нужно просто дальше сохранять режим и соблюдать личные меры безопасности», – пояснил Болибок.

По его словам, статус общественно-социальный статус людей, не переболевших коронавирусом, вряд ли изменится, однако вакцинация может стать обязательным условием при приеме на работу в определенные учреждения.

Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко объяснил отмену обязательного ношения масок в общественных местах в двух российских регионах.