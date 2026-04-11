Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Иран рассказал о «красных линиях» на переговорах с США

IRIB: Иран передал Пакистану список «красных линий» на переговорах с США
Shutterstock

Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В этот список входит суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение в ходе переговоров с США прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

До этого агентство Reuters сообщало, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном в Пакистане согласилась разморозить денежные активы Тегерана, хранящиеся в Катаре и других иностранных банках при условии, что Исламская республика обеспечит безопасный проход судов по Ормузскому проливу. Однако позже эта информация в Белом доме была опровергнута.

Переговоры США и Ирана пройдут в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!