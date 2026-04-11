Иран рассказал о «красных линиях» на переговорах с США

Иран во время встречи с пакистанскими посредниками передал список своих «красных линий» на переговорах с США. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB.

В этот список входит суверенный контроль страны над Ормузским проливом, получение военных репараций, разморозка активов Ирана, а также достижение в ходе переговоров с США прочного и всеобъемлющего прекращения огня во всем регионе. Власти Тегерана настаивают на том, чтобы все эти «красные линии» были выполнены до заключения окончательного соглашения.

До этого агентство Reuters сообщало, что американская сторона в ходе переговоров с Ираном в Пакистане согласилась разморозить денежные активы Тегерана, хранящиеся в Катаре и других иностранных банках при условии, что Исламская республика обеспечит безопасный проход судов по Ормузскому проливу. Однако позже эта информация в Белом доме была опровергнута.

Переговоры США и Ирана пройдут в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

Ранее СМИ узнали о готовности Ирана к любому исходу переговоров с США в Исламабаде.