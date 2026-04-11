Великобритания намеревается вести военные действия с западной цивилизацией. Так глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил одному из пользователей в соцсети X, который задался вопросом, с кем же собирается воевать Великобритания.

«С западной цивилизацией», — написал Дмитриев.

Пояснений этому заявлению глава РФПИ не привел.

До этого высшее военное руководство Великобритании и Германии призвало общественность своих стран подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает газета The Guardian, глава британских вооруженных сил Ричард Найтон и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер настояли на необходимости масштабного перевооружения. Военные лидеры призвали граждан принять неизбежность роста оборонных расходов и связанных с этим экономических издержек в интересах обеспечения коллективной безопасности.

Как пишет The Guardian, Найтон и Бройер обратились к общественности не только как лидеры двух крупнейших европейских военных инвесторов, но и как голоса Европы, которая должна «столкнуться с неприятными истинами о своей безопасности».

