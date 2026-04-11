Дмитриев сказал, с кем намерена воевать Британия

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Дмитриев заявил, что Британия собирается воевать «с западной цивилизацией»
Сергей Булкин/POOL/РИА Новости

Великобритания намеревается вести военные действия с западной цивилизацией. Так глава российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил одному из пользователей в соцсети X, который задался вопросом, с кем же собирается воевать Великобритания.

«С западной цивилизацией», — написал Дмитриев.

Пояснений этому заявлению глава РФПИ не привел.

До этого высшее военное руководство Великобритании и Германии призвало общественность своих стран подготовиться к потенциальному вооруженному конфликту с Россией. Как сообщает газета The Guardian, глава британских вооруженных сил Ричард Найтон и генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер настояли на необходимости масштабного перевооружения. Военные лидеры призвали граждан принять неизбежность роста оборонных расходов и связанных с этим экономических издержек в интересах обеспечения коллективной безопасности.

Как пишет The Guardian, Найтон и Бройер обратились к общественности не только как лидеры двух крупнейших европейских военных инвесторов, но и как голоса Европы, которая должна «столкнуться с неприятными истинами о своей безопасности».

Ранее в Британии обеспокоились поведением министра обороны в отношении России.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!