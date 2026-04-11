В «Роскомосе» назвали одну из главных опасностей полета на Марс

При нынешнем уровне технологий любая пилотируемая миссия к Марсу неизбежно обернется для экипажа тяжелым радиационным поражением. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Он объяснил, что организм человека во время полета на Марс будет подвергаться воздействию радиационных поясов и тяжелых заряженных частиц.

По словам Баканова, Россия будет отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне:в ближайшие годы планируется запуск орбитальной станции для фотографирования спутника Земли, посадочных аппаратов для исследования поверхности и ядерных модулей к ним.

До этого глава «Роскосмоса» обсудил с генеральным директором американской компании SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в частности на Луне и Марсе. Баканов отметил, что американский предприниматель является очень увлеченным человеком, который по-настоящему горит идеей колонизации планеты.

