В «Роскомосе» назвали одну из главных опасностей полета на Марс

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Наука

Глава «Роскосмоса» Баканов: полет на Марс опасен лучевой болезнью для космонавтов
ESA & MPS for OSIRIS Team

При нынешнем уровне технологий любая пилотируемая миссия к Марсу неизбежно обернется для экипажа тяжелым радиационным поражением. Об этом в беседе с РИА Новости предупредил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Он объяснил, что организм человека во время полета на Марс будет подвергаться воздействию радиационных поясов и тяжелых заряженных частиц.

По словам Баканова, Россия будет отрабатывать технологии полета в дальний космос на Луне:в ближайшие годы планируется запуск орбитальной станции для фотографирования спутника Земли, посадочных аппаратов для исследования поверхности и ядерных модулей к ним.

До этого глава «Роскосмоса» обсудил с генеральным директором американской компании SpaceX Илоном Маском сотрудничество в дальнем космосе, в частности на Луне и Марсе. Баканов отметил, что американский предприниматель является очень увлеченным человеком, который по-настоящему горит идеей колонизации планеты.

Ранее ученые заявили, что поселения на Марсе будут строиться из грибов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!