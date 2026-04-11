Некоторые подразделения украинских войск, которые выполняют задачи в Харьковской области, доукомплектовываются несовершеннолетними. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

«На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами», — сказал источник.

5 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что с февраля 2022 года потери украинских сил составили 55 тысяч человек. Кроме того, по его словам, многие имеют статус пропавших без вести.

Военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов обвинил Зеленского во лжи, заявив, что он сильно занизил потери. По словам военного, на деле они в пять раз больше. Бунятов добавил: окончательное число потерь ВСУ будет известно после завершения конфликта с Россией.

Ранее на Украине разработали план подготовки подростков к службе.