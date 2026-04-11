Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Мединский рассказал, в каких условиях содержали жителей Курской области на Украине

Кирилл Зыков/РИА Новости

Жители Курской области, вернувшиеся из плена в Россию, удерживались на Украине как заложники. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в рамках обмена с Киевом в Россию возвращены семь жителей Курской области, незаконно удерживаемые на Украине. В ближайшее время они будут доставлены домой.

Кроме того, из украинского плена вернулись 175 российских бойцов, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ.

В публикации оборонного ведомства говорится, что при возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В настоящее время все освобожденные из плена находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже они вернутся в Россию, где пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях РФ.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!