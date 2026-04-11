Мединский рассказал, в каких условиях содержали жителей Курской области на Украине

Жители Курской области, вернувшиеся из плена в Россию, удерживались на Украине как заложники. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, передает ТАСС.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в рамках обмена с Киевом в Россию возвращены семь жителей Курской области, незаконно удерживаемые на Украине. В ближайшее время они будут доставлены домой.

Кроме того, из украинского плена вернулись 175 российских бойцов, взамен украинской стороне переданы 175 военнопленных ВСУ.

В публикации оборонного ведомства говорится, что при возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В настоящее время все освобожденные из плена находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже они вернутся в Россию, где пройдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях РФ.

