Россия вернула из украинского плена 175 бойцов

В Россию из украинского плена в ходе обмена с Киевом возвращены 175 российских бойцов, взамен переданы 175 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в рамках обмена с Украиной домой возвращены семеро жителей Курской области, незаконно удерживаемые Киевом. В ближайшее время они будут доставлены домой.

В публикации оборонного ведомства говорится, что при возвращении российских военнослужащих посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В настоящее время все вернувшиеся из плена, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Позже они вернутся в Россию, где пойдут реабилитацию и лечение в медицинских учреждениях РФ.

9 апреля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными с Украиной практически подошли к завершению. Она надеялась, что в преддверии праздника Пасхи военнопленные смогут вернуться домой, чтобы «почувствовать праздник».

Ранее Москалькова рассказала о помощи вернувшимся в РФ курянам.