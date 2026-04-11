Некоторые подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения доукомплектовываются несовершеннолетними. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о харьковском направлении фронта, где в ряды ВСУ ступают не достигшие 18-летнего возраста идейные неонацисты.

В начале января стало известно, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили 10 опорных пунктов и более 80 украинских военных в районе населенных пунктов Волчанские Хутора и Печенеги Харьковской области. Позднее, взятые там в плен украинские бойцы рассказали, что их командование отказалось эвакуировать раненых, бросив их на позициях.

По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова заявил о расширении полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Генерал армии уточнил, что задачи по расширению буферной зоны выполняют подразделения группировки войск «Север».

Ранее российские бойцы освободили Зеленое в Харьковской области.