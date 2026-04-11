Во Владикавказе на выплаты пострадавшим от взрыва выделили более 8 млн рублей

Власти Владикавказа выделили 8,5 млн рублей пострадавшим от взрыва во Владикавказе. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.

«Предварительная сумма, которую направят на выплаты, составляет 8,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Жильцы поврежденных в результате случившегося домов получат единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще двух человек спасти не удалось.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером работы на месте взрыва приостановили в связи с угрозой обрушения поврежденного здания. Меняйло рассказал, что территория на ночь была взята под охрану.

