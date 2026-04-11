Туристов на Бали предупредили об изменениях в поведении комаров-переносчиков денге

В туристических районах Бали меняется поведение комаров-переносчиков опасных вирусов. Они все чаще проявляют активность днем, рассказал индонезийский эпидемиолог, профессор Гари Будиман в беседе с РИА Новости.

По его словам, речь идет, прежде всего, о комарах рода Aedes, которые переносят лихорадку денге и чикунгунью.

«Мы наблюдаем изменение паттерна активности. Комары адаптируются к окружающей среде, где люди активны в течение всего дня. Это может быть связано с урбанизацией, климатическими изменениями и постоянным присутствием людей», — сказал профессор.

Будиман также отметил, что такие распространенные инструменты защиты как москитные сетки и ночные репелленты, становятся менее эффективными.

В конце прошлого года Telegram-канал Mash писал, что около 1500 россиян оказались в эпицентре эпидемии лихорадки чикунгунья и денге на Кубе. По данным канала, не менее 14 россиян перенесли заболевание в легкой форме в прошлом месяце во время отдыха. Среди типичных симптомов отмечались повышенная температура, слабость, кожная сыпь и боли в суставах. Общее число зарегистрированных случаев сейчас достигает 38 тысяч — как среди местных жителей, так и среди туристов.

Ранее стало известно о случаях лихорадки Денге среди россиян на Мальдивах.