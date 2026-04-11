10-летний мальчик из Омска потерял пальцы и часть стопы, играя на танке во дворе

В Омске 10-летний мальчик получил тяжелую травму на танке-памятнике, установленном у дома №6 на улице 70 лет Октября. Об этом Om1 рассказала мать ребенка.

По словам женщины, ранее дуло у танка не двигалось, но недавно стало вращаться на 360 градусов. В день ЧП ребенок залез на танк во время прогулки, а другие дети раскрутили дуло, и мальчику зажало ногу. Прохожий помог ему освободиться, на место вызвали скорую.

У пострадавшего оказались переломаны пальцы и стопа. В результате мальчику ампутировали три пальца и часть стопы, двое суток он провел в реанимации. Сейчас его родители выясняют, кто отвечает за безопасность экспоната.

«Мне рассказали знакомые, которые живут в этом микрорайоне, что уже на следующий день, в воскресенье, дуло заварили, оно больше не крутится. Кроме того, после происшествия он был весь в крови, его за ночь отмыли. То есть нашелся кто-то, кто это исправил», — отмечает мама мальчика.

В СУ СКР по региону сообщили по факту инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

