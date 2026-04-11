Бывший боец UFC сравнил США с трудовым лагерем

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров сравнил США с трудовым лагерем, передает Sport24.

«Раньше я кайфовал от жизни в США, но потом это ушло. Если сейчас куда-то и уехать, точно не в Штаты. Лучше изучу какой-то другой язык, а Америку я уже понял. США — трудовой лагерь с усиленной гормоносодержащей едой», — сказал Тактаров.

У Олега Тактарова есть трое сыновей, которые были рождены в разных браках. Старшего наследника актера зовут Сергей, среднего — Китон, младшего — Никита.

В июле 2025 года Тактаров рассказал, что его дети «разбросаны по всему миру». Актер объяснил, что они свободно перемещаются по городам в других странах и ездят в путешествия со своими друзьями. Тактаров также добавил, что он помогает своему внуку в финансовом плане и перечисляет ему деньги.

Ранее Тактаров призвал сажать в тюрьму из-за электронных сигарет.