Генпрокуратура внесла 4 тыс. предостережений до проведения незаконных акций

Генеральная прокуратура России перед несанкционированными акциями 23 и 31 января внесла ее возможным участникам 4 тыс. предостережений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму ведомства Алексея Жафярова.

Он рассказал, что людей, которые выражали намерение участвовать в акции, находили в социальных сетях. Им объявляли персональное предостережение о недопустимости нарушения закона.

Перед митингами 23 января к административной ответственности привлекли 59 лиц, активно призывающих к участию в акциях, еще 36 человек арестовали.

Помимо этого, были внесены предостережения в адрес руководителей российских и зарубежных интернет-компаний насчет распространения призывов к участию в акциях.

Ранее Госдума увеличила штрафы за неповиновение силовикам на акциях.