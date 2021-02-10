Трех человек спасли с необитаемого острова на Багамах

Береговая охрана США спасла трех граждан Кубы, которые 33 дня прожили на необитаемом острове на Багамах, сообщает ABC News.

«Береговая охрана во вторник спасла трех граждан Кубы, которые, по имеющейся информации, находились на Ангилья-кей, Багамские острова, на протяжении 33 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двоих мужчин и женщину, которые размахивали самодельным флагом, заметил летный экипаж. Спасатели сбросили кубинцам еду, воду и радио, а позднее вернулись и забрали их. Кубинцы рассказали, что их лодка перевернулась во время шторма и они плыли до острова. По их словам, им удалось выжить благодаря кокосам, раковинам и крысам.

Ранее застрявших на необитаемом острове моряков спасли гигантские буквы SOS на песке.