В Подмосковье пациенты погибли из-за прекращения подачи кислорода в реанимации

В подмосковном Одинцово три человека погибли в реанимации из-за прекращения подачи кислорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Никольской больнице в реанимационном отделении, по предварительным данным, три человека погибли из-за прекращения подачи кислорода», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что причиной отключения кислорода, предварительно, стала техническая неисправность.

Другой источник из правоохранительных органов уточнил, что инцидент произошел в ковидном отделении больницы. Ни возгорания, ни взрыва из-за неисправности не последовало. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что из-за поломки кислородного оборудования в ковидном госпитале в Курске скончались 14 человек.