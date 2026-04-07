Корабль США в рамках миссии «Артемида-2» взял курс на Землю после облета Луны

НАСА: американский «Орион» возвращается на Землю после облета Луны
Американский корабль «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» взял курс на Землю после облета Луны. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

«Команда «Артемиды-2» завершила наблюдение за Луной и теперь начинает возвращение домой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль «Орион» покинет зону гравитационного влияния Луны 7 апреля. Для этого он должен отдалиться от нее на 66 098 км.

7 апреля НАСА сообщало, что миссия «Артемида-2» побила рекорд дальности полета, установленный в 1970 году, достигнув отметки в 406,7 тысячи километров от Земли.

1 апреля США осуществили запуск пилотируемого космического корабля в рамках миссии «Артемида-2» (Artemis II), на борту которого находятся четыре астронавта. Эта экспедиция, которая продлится десять дней, включает в себя облет Луны с максимальным приближением на расстояние около 8 тысяч километров от ее поверхности. Основная задача миссии — провести испытания систем и оборудования, которые будут использоваться в будущих космических экспедициях, включая запланированную высадку на Луну в 2028 году.

Ранее глава «Роскосмоса» рассказал, какие технологии будут отрабатываться на Луне.

 
