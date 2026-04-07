Экс-мэра города в Иркутской области отправили в колонию на два года

Babr Mash: экс-мэра Нижнеудинска Путова осудили за злоупотребление полномочиями
Бывшего мэра города Нижнеудинска, расположенного в Иркутской области, Александра Путова осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Как выяснили журналисты, в 2019 году администрация населенного пункта заказала ремонт краеведческого музея и подписала контракт с подрядчиком.

«Подрядчик не сделал ничего. Вообще», — подчеркивается в материале.

Несмотря на это, Путов подписал акты приемки работ. В результате строительная фирма, с которой был заключен контракт, просто так получила 1,2 млн рублей из бюджета.

«Экс-мэру Нижнеудинска дали два года колонии общего режима», — говорится в публикации.

6 апреля в правоохранительных органах заявили о задержании министра тарифной политики Красноярского края Александра Ананьева, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, летом 2022 года чиновник вступил в преступный сговор с представителем ООО «Сила Сибири». В тот момент он занимал должность министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

За денежное вознаграждение чиновник обязался способствовать включению ООО «Сила Сибири» в перечень территориальных сетевых организаций и решению ряда других вопросов. Ананьев должен был получить 10 млн рублей, первая часть взятки была передана на парковке в Красноярске.

Ранее вице-мэра Челябинска арестовали на два месяца.

 
Перемирие от Украины, смерть исполнителя теракта в «Крокусе» и новый рекорд астронавтов. Что нового к утру 7 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!