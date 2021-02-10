Аксенов назвал сроки снятия основных ограничений по COVID-19 в Крыму

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
РИА «Новости»

Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что основные ограничения на полуострове, введенные из-за пандемии коронавируса, могут быть отменены к 1 марта, если число заболевших COVID-19 будет снижаться и дальше, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в случае сохранения такой динамики, крымские власти к 1 марта откроют основные сферы деятельности, которые были закрыты в регионе на сегодняшний день.

«В том числе это касается предпринимателей, которые занимались досуговыми мероприятиями», — добавил Аксенов.

За минувшие сутки в Крыму выявили 147 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала февраля там в день регистрируют меньше 200 случаев COVID-19.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин назвал вероятные сроки снятия ограничений из-за коронавируса в столице.