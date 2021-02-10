Венесуэла получит первую партию вакцины «Спутник V» на следующей неделе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
РИА «Новости»

На следующей неделе в Венесуэлу прибудут первые дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент страны Николас Мадуро.

«На следующей неделе прибывают тысячи доз вакцины «Спутник V» в Венесуэлу, первые дозы», — сказал он.

По словам Мадуро, в первую очередь будут привиты медики и работники здравоохранения, уязвимые слои населения, учителя.

Ранее стало известно, что венесуэльские медики не выявили серьезных осложнений у добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях «Спутника V».

В январе Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V».