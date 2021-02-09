Сильный снегопад обрушится на центр европейской части России к выходным

Сильный снегопад с ветром обрушится на центр европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

По его словам, причиной такой погоды станет южный циклон, проходящий через центр европейской территории страны. Снегопад начнется днем 11 февраля и продолжится до 13-14 февраля.

Метеоролог также отметил, что высота снега в эти дни увеличится на 25-30 см.

Ранее сообщалось, что метеорологи ожидают сильных морозов в Европейской России.